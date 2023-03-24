Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Темиртау
24 Марта 2023, 17:24
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве малолетнего ребенка задержан 24-летний мужчина. Он дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 части 3 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что в одной из многоэтажек в Темиртау нашли тело ребенка.
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