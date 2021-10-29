Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины с проломленной головой сегодня обнаружили в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Как сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, сегодня следственным отделом управления полиции Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по статье «Убийство».

Выяснилось, что утром на канал 102 поступил звонок от парикмахера салона красоты. Рядом был обнаружен труп мужчины 1969 года рождения. Судя по нанесенным травмам, мужчину перед смертью сильно избили. Скорее всего, он скончался от травмы головы.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы», - сообщили в полиции.

Также в полиции напомнили, что в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.