Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД РК.

«По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.Другая информация в интересах следствия не распространяется», - говорится в сообщении.



Напомним, известный казахстанский фигурист Денис Тен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями 19 июля в обед. По данным ДВД Алматы, неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Спортсмен потерял 3 литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое.

Позже пресс-секретарь Министерства здравоохранения РК Ернар Акимкулов сообщил о смерти спортсмена.