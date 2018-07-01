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Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена

20 Июля 2018 09:02 928
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Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД РК. 

«По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.Другая информация в интересах следствия не распространяется», - говорится в сообщении.

Напомним, известный казахстанский фигурист Денис Тен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями 19 июля в обед. По данным ДВД Алматы, неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Спортсмен потерял 3 литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое.

Позже пресс-секретарь Министерства здравоохранения РК Ернар Акимкулов сообщил о смерти спортсмена.

 

 

 

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Ключевые слова: МВД РК,
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