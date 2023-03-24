Задержан подозреваемый в создании и руководстве финпирамидой Qnet

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ по городу Астане.

Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию.

«В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды. Согласно заключению уполномоченного органа сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге», - сообщили в АФМ.

Специализированным следственным судом города Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.

Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что начато расследование в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet. Один из фигурантов дела содержится под домашним арестом.

В сентябре 2020 года стало известно, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании Qnet.