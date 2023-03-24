Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Задержан подозреваемый в создании и руководстве финпирамидой Qnet

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Марта 2023, 15:30
Задержан подозреваемый в создании и руководстве финпирамидой Qnet

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ по городу Астане.

Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию.

«В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды. Согласно заключению уполномоченного органа сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге», - сообщили в АФМ.

Специализированным следственным судом города Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.

Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что начато расследование в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet. Один из фигурантов дела содержится под домашним арестом.

В сентябре 2020 года стало известно, что 29 уголовных дел расследуют по Казахстану в отношении сетевой компании Qnet.


Астана   Борьба с преступностью   Видео   Финансовая пирамида  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец