Задержан подозреваемый в причастности к убийству президента Гаити

ПОРТ-О-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ - Власти Гаити в воскресенье задержали 63-летнего гражданина США гаитянского происхождения Кристиана Эмманюэля Саньона, который, как они считают, нанял киллеров, убивших президента этого карибского островного государства Жовенеля Моиза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

В начале июня Саньон прилетел на Гаити на частном самолете в сопровождении шести охранников-колумбийцев «с политической целью» - осуществить переворот и самому сделаться президентом, заявил начальник гаитянской полиции Леон Шарль на пресс-конференции, в которой участвовали также некоторые министры.

По словам Шарля, у заговора имелись еще два руководителя, чьих имен он не назвал.

При обыске в доме Саньона были найдены оружие и боеприпасы. Пока неизвестно, что говорит по этому поводу сам Саньон.

В интернете упоминается некий Кристиан Эмманюэль Саньон, работающий врачом во Флориде, но тот ли это человек, неясно.

Жовенель Моиз был застрелен в ночь на 7 июня в его частном доме в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренса. Супруга президента, тяжело раненная при нападении, находится в клинике в Майами.

Налет осуществила группа из 26 колумбийцев, часть из которых - бывшие колумбийские военнослужащие, и двух американцев гаитянского происхождения.

20 из них, в том числе оба гражданина США, задержаны, трое убиты в перестрелках с силами безопасности, пятеро находятся в бегах.

В интернете выложены фото и рентгеновские снимки вскрытия тела Моиза. Покойный президент буквально изрешечен пулями, голова прострелена, перебиты многие кости.

Его супруга рассказала, что все произошло очень быстро: ворвавшиеся в дом изрешетили пулями президента, прежде чем он успел хоть как-то среагировать.