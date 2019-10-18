Задержан подозреваемый в попытке похищения школьницы в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске задержан подозреваемый в попытке похищения школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил первый заместитель начальника Департамента полиции Западно-Казахстанской области Серик Суйнбаев, об этом происшествии родители школьницы сообщили в полицию не сразу.

Уже после распространения информации в социальных сетях, участковый полицейский со следственной группой посетил место жительства девочки и начались следственные мероприятия.

«По горячим следам был задержан подозреваемый 1973 года рождения. Девочка опознала его. Вчера по статье 293 части 1 (хулиганство) начались досудебные следственные мероприятия. Сегодня дело было переквалифицировано по статье 125-часть 2 (похищение человека). Подробности дела мы сообщим позже», - сказал С. Суйнбаев.

Он также сообщил, что выясняется личность женщины, которая спасла девочку. Ранее сообщалось, что в Уральске была совершена попытка похищения школьницы.