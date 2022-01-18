Задержан подозреваемый в нападении на здание госоргана в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Задержан подозреваемый в нападении на здание госоргана в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 января сотрудники криминальной полиции Каратальского РОП ДП Алматинской области получили оперативную информацию о том, что один из жителей города Уштобе принимал участие в нападении на госорган города Талдыкоргана и дома у них находится похищенный магазин от пистолета «ПМ», а также форменное снаряжение и амуниция с вещевого склада.

«В результате произведенных следственных действий полицейские задержали 26-летнего жителя города Уштобе, который дал признательные показания. У подозреваемого в ходе обыска изъят магазин от пистолета «ПМ» и похищенное форменное обмундирование.

Со слов задержанного, он через интернет узнал о готовящемся митинге в городе Талдыкоргане и вместе со своими знакомыми решил принять в нем участие.

В процессе митинга произошли массовые беспорядки, в ходе которых он вместе с толпой пришел к зданию госоргана, где в одном из помещений на полу увидел магазин от пистолета и положил его себе в карман. Далее, увидев, что люди что-то несут со складов, незаконно туда проник и украл берцы, ремни и другую амуницию», – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Факт зарегистрирован по ст. 291 ч. 4 и ст. 188 ч. 3 УК РК «Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств совершенное в преступной группе» и «Кража чужого имущества, совершенная с проникновением в производственное хранилище«. Подозреваемый водворен в ИВС.

