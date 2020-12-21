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Задержан подозреваемый в изнасиловании женщины в Шымкенте

Автор:  
Арайлым Мұрат
21 Декабря 2020, 11:30
Задержан подозреваемый в изнасиловании женщины в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известны новые подробности попытки изнасилования женщины в подъезде одного из многоэтажек, которое произошло в Шымкенте. Нападавший задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За неделю, по словам официального представителя Министерства внутренних дел РК, зарегистрировано 2921 преступление. В результате оперативных действий полицейских раскрыто 1938 преступлений. Из них 5 фактов убийств, 34 грабежей и разбоев, 501 кража.

В ходе онлайн-брифинга Нурдильда Ораз рассказал о задержании мужчины, 1985 года рождения, который пытался изнасиловать женщину в подъезде одного из многоквартирных домов города Шымкента.

«Полицейскими Шымкента задержан подозреваемый в попытке изнасилования женщины в подъезде одного из многоквартирных домов города. Напомню, видео было записано одной из видеокамер, которые в рамках государственно-частного партнерства установлены во многих подъездах страны и выведены в Центры оперативного управления департаментов полиции. Сотрудниками полиции был предпринят ряд мер по установлению личности нападавшего и его задержанию. В результате вчера он был задержан. Им оказался местный житель, 1985 года рождения»,- сообщил он.

В ходе проведения следственных действий было установлено, что помимо того, подозреваемый похитил из кармана куртки потерпевшей деньги в сумме около 8000 тенге. После предъявления обвинения он дал признательные показания.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания департамента полиции города Шымкента, а по фактам проводится досудебное расследование.

Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет. По результатам назначенных экспертиз и следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось , что пожилую женщину пытались изнасиловать в подъезде дома в Шымкенте.


Борьба с преступностью   МВД РК   Шымкент  
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