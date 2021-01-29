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    12:51, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Задержан подозреваемый в изнасиловании карагандинской школьницы

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В одном из поселков Карагандинской области задержали мужчину, представлявшегося имамом, по подозрению в изнасиловании школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    31 декабря 2020 года в ДП Карагандинской области обратился блогер Айсултан Жакыпов. Он сообщил: «Ко мне поступила информация о том, что в одном из поселков Карагандинской области от жителя области забеременела несовершеннолетняя. Причем, ее родители этот факт укрывают».

    В тот же день незамедлительно по данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по статье 120 ч.4 УК РК. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников ДП области. Они в кратчайшие сроки установили населенный пункт и всех участников события.

    «В ходе предварительного расследования факт подтвердился. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 40-летнего жителя области. Суд в отношении него избрал меру пресечения «арест». Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинсой области.

    В Духовном управлении мусульман заявили, что задержанный мужчина проходил обучение в религиозном училище, однако сертификат имама так и не получил. Однако жители посёлка обращалсь к нему за религиозными обрядами.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Правоохранительные органы
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