Задержан подозреваемый в изнасиловании 19-летней учительницы в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Задержан подозреваемый в изнасиловании 19-летней учительницы в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По этому факту проводится досудебное расследование по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» УК РК, проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.
«Подозреваемое лицо задержано, с ним проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемое лицо - житель данного района», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области в ходе брифинга.
Ранее задержанный привлекался за совершение краж. Следователями Павлодарской области в 2017 и 2018 годах уголовные дела были направлены в суд.
«В последующем все дела прекращены судом за примирением сторон с заявителями. В соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется», - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в селе Майкарагай района Аккулы области возле школы была изнасилована 19-летняя учительница, недавно приехавшая в это село на работу.
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