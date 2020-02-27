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Задержан подозреваемый в изнасиловании 19-летней учительницы в Павлодарской области

27 Февраля 2020 12:49
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Задержан подозреваемый в изнасиловании 19-летней учительницы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Задержан подозреваемый в изнасиловании 19-летней учительницы в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По этому факту проводится досудебное расследование по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» УК РК, проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

«Подозреваемое лицо задержано, с ним проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемое лицо - житель данного района», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области в ходе брифинга.

Ранее задержанный привлекался за совершение краж. Следователями Павлодарской области в 2017 и 2018 годах уголовные дела были направлены в суд.

«В последующем все дела прекращены судом за примирением сторон с заявителями. В соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в селе Майкарагай района Аккулы области возле школы была изнасилована 19-летняя учительница, недавно приехавшая в это село на работу.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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