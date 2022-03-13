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Задержан подозреваемый в хищении в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Марта 2022, 20:03
Задержан подозреваемый в хищении в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ».

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы

Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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