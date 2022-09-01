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Задержан подозреваемый по факту смерти солдата-срочника в Жамбылской области

Автор:  
Анеля Касымова
1 Сентября 2022, 16:36
Задержан подозреваемый по факту смерти солдата-срочника в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области находится под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, по факту смерти военнослужащего срочной службы Департамента пограничной службы Комитета национальной безопасности РК по Жамбылской области рядового Мираш Д.Б. зарегистрировано и расследуется уголовное дело по статье 451 части 2 Уголовного кодекса РК - превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

Дело расследует Таразский отдел Южного регионального военно-следственного управления МВД РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«Специализированным следственным судом Тараза санкционирована мера пресечения в виде его «содержания под стражей». Более подробная информация о ходе расследования и обстоятельствах уголовного дела не предоставляется в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного расследования, предусмотренного частью 1 статьи 201 УПК РК», - говорится в ответе МВД на официальный запрос МИА «Казинформ».

Ранее активистка Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook сообщила, что 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. По ее словам, он совершил суицид.


Жамбылская область   МВД РК   КНБ  
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