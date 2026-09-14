Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Кызылординской области
В Аральском районе Кызылординской области задержан подозреваемый в гибели участкового инспектора полиции, передает корреспондент Kazinform.
По данным областного департамента полиции, им оказался 39-летний житель Аральского района. Подозреваемый заключен под стражу по санкции суда.
— Как ранее сообщалось, в Аральском районе в ходе конфликта на бытовой почве участковому инспектору полиции были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. На момент происшествия сотрудник находился в отпуске. Ход расследования находится на контроле руководства департамента, — отмечено в сообщении.
В интересах следствия иная информация не разглашается.
Напомним, ранее в Кызылординской области было обнаружено тело полицейского.