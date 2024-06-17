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    14:28, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Задержан подозреваемый в убийстве разыскиваемого россиянина в Акмолинской области

    полиция полицейская машина полиция көлігі
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Россиянин, разыскиваемый родственниками, был убит в Акмолинской области. Подозреваемый задержан полицией, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Несколько дней назад волонтеры Акмолинской области разместили в соцсетях пост о розыске 39-летнего жителя Калининградской области, который 9 июня 2024 года перестал выходить на связь с родными. Мужчина отправился к родственникам в Петропавловск, а затем — в Щучинск, где и пропал.

    Вскоре выяснилось, что разыскиваемый был убит.

    Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, на сегодняшний день начато расследование по ст. «Убийство», подозреваемый задержан.

    — В ходе оперативно — розыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. В настоящее время подозреваемый задержан, ведётся следствие, — поделились в ведомстве.

    Стражи порядка пока не разглашают иную информацию в соответствии со ст. 201 УПК РК.

    Теги:
    Закон и право Полиция Убийство Россия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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