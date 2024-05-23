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    09:15, 23 Май 2024 | GMT +6

    Задержан подозреваемый в пропаганде терроризма в ЗКО

    Задержан подозреваемый в пропаганде терроризма в Западно-Казахстанской области
    Фото: КНБ РК

    22 мая 2024 года Комитет национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции задержал жителя Западно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма, передает агентство Kazinform.

    В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». 

    Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    ЗКО Терроризм КНБ Видео Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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