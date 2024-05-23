Задержан подозреваемый в пропаганде терроризма в ЗКО

22 мая 2024 года Комитет национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции задержал жителя Западно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма, передает агентство Kazinform.

В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.