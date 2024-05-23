09:15, 23 Май 2024 | GMT +6
Задержан подозреваемый в пропаганде терроризма в ЗКО
22 мая 2024 года Комитет национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции задержал жителя Западно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма, передает агентство Kazinform.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».
Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.