Задержан организатор финпирамиды «LV Force»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «LV Force», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.

На сегодняшний день закрыты филиалы финансовой пирамиды в восьми регионах страны, задержан главный организатор.

В преступную схему незаконного обогащения за счет взносов новых вкладчиков граждан привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры и электронные почты.

Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.

«Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие пострадали от деятельности финпирамиды «LV Force», просим обратиться в ДЭР по Акмолинской области по телефонам +7 7162 25 62 84, +7 747 666 25 37.

Жители других регионов городов могут обратится в территориальные ДЭР по месту жительства», - сообщили в агенстве.