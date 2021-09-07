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    12:26, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Задержан организатор финпирамиды «LV Force»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «LV Force», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.

    На сегодняшний день закрыты филиалы финансовой пирамиды в восьми регионах страны, задержан главный организатор.

    В преступную схему незаконного обогащения за счет взносов новых вкладчиков граждан привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры и электронные почты.

    Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.

    «Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие пострадали от деятельности финпирамиды «LV Force», просим обратиться в ДЭР по Акмолинской области по телефонам +7 7162 25 62 84, +7 747 666 25 37.

    Жители других регионов городов могут обратится в территориальные ДЭР по месту жительства», - сообщили в агенстве.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы Финансовая пирамида Акмолинская область
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