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Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Экибастузе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Мая 2023, 09:22
Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный из неизвестного оружия произвел выстрелы в 32-летнего горожанина. Мужчина с ранением госпитализирован в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«15 мая в 17:40 часов в полицию Экибастуза поступило сообщение, о том что возле медицинского центра по ул. Жусупа женщина просит помощи. По прибытию сотрудниками полиции были изучены записи с камер видеонаблюдения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», - сообщили в пресс-службе МВД.

Начато досудебное расследование по ст.ст.24 ч.3- 99 части 2 пункта 9, 293 части 3 пункта 2 УК РК.

Один из подозреваемых задержан, водворен в ИВС. По второму лицу, подозреваемому в причастности к данному факту, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и его задержанию.


Павлодарская область   МВД РК   Экибастуз  
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