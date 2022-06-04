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Задержан объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев
4 Июня 2022 10:11

Задержан объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о задержании предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева, объявленного в межгосударственный розыск. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Объявленный в межгосударственный розыск Джексенгалиев Ануарбек Булатович задержан сотрудниками территориального департамента АФМ по г.Алматы. А.Джексенгалиев причастен к хищению бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН», - говорится в сообщении АФМ, опубликованном в Telegram .

Ранее сообщалось о том, что Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель А.Джексенгалиев.

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