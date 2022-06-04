4 Июня 2022 10:11

Задержан объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о задержании предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева, объявленного в межгосударственный розыск. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Объявленный в межгосударственный розыск Джексенгалиев Ануарбек Булатович задержан сотрудниками территориального департамента АФМ по г.Алматы. А.Джексенгалиев причастен к хищению бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН», - говорится в сообщении АФМ, опубликованном в Telegram .

Ранее сообщалось о том, что Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель А.Джексенгалиев.