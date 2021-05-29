НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержан начальник военного госпиталя города Семей подполковник медицинской службы Дулат Курметов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 мая 2021 года правоохранительными органами был задержан начальник военного госпиталя города Семей подполковник медицинской службы Дулат Курметов», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что 28 мая 2021 года правоохранительными органами был задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил РК полковник Асылбек Сатвалдинов».