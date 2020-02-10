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Задержан мужчина, «заминировавший» аэропорт в Алматы

10 Февраля 2020 19:42
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Задержан мужчина, «заминировавший» аэропорт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В международном аэропорту Алматы прошла эвакуация людей - поступил звонок о заминировании аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня, 10 февраля, на пульт «102» звонок от неизвестного поступил в 17 часов 52 минуты. Мужчина сообщил информацию о заминировании Международного аэропорта Алматы. Информация незамедлительно была передана подразделениям Департамента полиции на транспорте. Организовано оцепление воздушной гавани и эвакуация людей, а тем временем была проведена работа по установлению личности звонившего. Это – гр.Б., 1997 года рождения. Сейчас он задержан сотрудниками Полка патрульной полиции и доставлен в УП Алмалинского района», - сообщили в полиции.

На данном этапе уже установлено, что этот мужчина состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере. Ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК», – сообщил начальник Центра оперативного управления ДП города Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.

«Вместе с тем, информируем, что сведения о заминировании аэропорта не подтверждаются. Экстренными службами города поисковые мероприятия завершены. Поводов для паники и беспокойства нет», - уточнили в полиции.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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