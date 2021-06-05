Задержан мужчина при продаже обреза в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию поступила информация о том, что 40-летний мужчина ищет покупателей обреза охотничьего ружья. Незамедлительно сотрудниками были приняты оперативные меры на задержание торговца оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Установлено, что подозреваемый специально приехал в столицу из города Экибастуза, чтобы продать обрез. Согласно заключению специалиста, охотничье ружье модели «ИЖ-58 МА» было переделано самодельным способом, путем укорачивания ствола и ложа ружья. Подозреваемого задержали возле Центрального рынка, в момент продажи, где при личном досмотре в рюкзаке было обнаружено оружие.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Задержанный, ранее судимый, дал признательные показания, проводится расследование.

С 17 мая на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие с целью проверки владельцев оружия. Участковые инспекторы полиции обходят дома на предмет соблюдения правил хранения, выявляя и изымая незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

С начала ОПМ выявлено 99 факта нарушения хранения и ношения, 91 фактов нарушения порядка регистрации оружия, 190 владельцев привлечены к административной ответственности. За нарушение правил оборота оружия изъято 281 единиц зарегистрированного оружия. Изъято 21 единица незаконно хранящегося оружия и 63 патрона к нарезному оружию.

Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности.