Задержан мошенник, оформивший на жителя Кызылорды миллионный кредит

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде полицейские задержали мошенника, который оформил товарный кредит на постороннего мужчину на сумму 1 500 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«В Управление полиции города Кызылорда обратился 54-летний житель областного центра. Как выяснилось, в марте текущего года неизвестные лица на его имя оформили товарный кредит на сумму 1 500 000 тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний гражданин», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно). Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.