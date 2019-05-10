Задержан «мобильный» мошенник в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские задержали 43-летнего жителя города Павлодар по подозрению в совершении ряда мошенничеств посредством сотовой связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Мошенник получал доступ к личному кабинету абонентов сотовой связи, откуда переводил денежные средства на карточные счета. Для этого задержаный по телефону представлялся сотрудником компании и объявлял о выигрыше сотового телефона, а под предлогом получения приза, он просил продиктовать одноразовый пароль виде СМС-сообщения. После чего получал доступ к балансу.



В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК по 6 эпизодам.

Если Вы пострадали от действий мошенников по указанной схеме, просим сообщить по номерам:8(7172)71-63-35, 71-60-10, 8-775-821-65-65.

«Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки интернет-мошенников! Напоминаем о правилах безопасности: не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, особенно персональные идентификационные номера; при получении СМС-сообщений с запросом Ваших персональных данных, предоставляйте их только в официальный источник», - обратились полицейские к гражданам.