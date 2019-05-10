Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Задержан «мобильный» мошенник в Нур-Султане

10 Мая 2019 13:34 248
Поделиться:
Задержан «мобильный» мошенник в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские задержали 43-летнего жителя города Павлодар по подозрению в совершении ряда мошенничеств посредством сотовой связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Новости по теме

Мошенник продавал арендованные автомобили в Нур-Султане
Пять кредитов оформил на своего знакомого житель СКО Туркестанцы отдавали миллионы аферистке за «помощь» в оформлении пенсий

Мошенник получал доступ к личному кабинету абонентов сотовой связи, откуда переводил денежные средства на карточные счета. Для этого задержаный по телефону представлялся сотрудником компании и объявлял о выигрыше сотового телефона, а под предлогом  получения приза, он  просил продиктовать одноразовый пароль виде СМС-сообщения. После чего получал доступ к балансу.
Задержан «мобильный» мошенник в Нур-Султане 

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК по 6 эпизодам.

Если Вы пострадали от действий  мошенников по указанной схеме, просим  сообщить по номерам:8(7172)71-63-35, 71-60-10, 8-775-821-65-65.

«Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки интернет-мошенников! Напоминаем о правилах безопасности:  не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, особенно  персональные идентификационные номера;  при получении СМС-сообщений с запросом Ваших персональных данных, предоставляйте их только в официальный источник», - обратились полицейские к гражданам.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив