Задержан мэр Бишкека

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Мэра Бишкека Албека Ибраимова задержали, передает Кабар со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ).

Сообщается, что А. Ибраимов был задержан 19 июля в качестве подозреваемого и доставлен в ГСУ ГКНБ.

Так, А. Ибраимов неоднократно вызывался следствием для проведения следственных действий с его участием. Злостно игнорируя вызовы следователя, высказывал различные угрозы, выражающиеся в оказании вооруженного сопротивления в случае попытки задержания ГКНБ КР.

ГСУ ГКНБ КР расследуется ряд уголовных дел, в ходе следствия по которым получены достоверные сведения о причастности А. Ибраимова к противоправным деяниям.

В частности, по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 4 статьи 171 УК КР, то есть по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене.

Расследованием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку в ОАО «ТНК Дастан» изделий оборонного назначения А. Ибраимов, будучи председателем правления ОАО «ТНК Дастан», получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере 270 тыс долларов США.

Кроме того, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 4 статьи 171 УК КР, по факту реализации 100% пакета акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег», в результате чего интересам ОАО «ТНК Дастан» был причинен ущерб в размере более 152 млн сомов.

Также по уголовному делу, возбужденному по фактам коррупции при выделении земельных участков в городе Бишкек, установлено, что А. Ибраимов, будучи мэром Бишкека, в целях получения материальной выгоды для себя и других лиц организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков.

В частности, в 2017 году по прямому указанию А. Ибраимова был проведен конкурс, в результате чего на подставных лиц были оформлены 2 земельных участка площадью более 5 га, в южной части города Бишкек. При этом выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам, по более высокой цене.

По всем вышеотмеченным уголовным делам ведется следствие.

фото: 24.kg