Задержан лже-член мониторинговой группы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом столичной Антикоррупционной службы изобличен наёмный работник подведомственной организации Министерства здравоохранения, который представляясь членом мониторинговой группы, брал деньги у представителей развлекательных заведений в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на telegram-канал Антикора.

«Мужчина вводил в заблуждение владельцев и администраторов развлекательных заведений о наличии у него возможностей и полномочий по их покровительству и уводу от административной ответственности за нарушение норм карантинного режима и просил за свои услуги оплату», - говорится в сообщении.

Представители развлекательных заведений на ежемесячной основе выплачивали подозреваемому лицу денежные средства за общее покровительство и не привлечение к административной ответственности по факту нарушения режима карантина.

Причастность должностных лиц проверяется.

Подозреваемое лицо задержано и в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».