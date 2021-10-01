16:27, 01 Октябрь 2021 | GMT +6
Задержан лже-член мониторинговой группы в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом столичной Антикоррупционной службы изобличен наёмный работник подведомственной организации Министерства здравоохранения, который представляясь членом мониторинговой группы, брал деньги у представителей развлекательных заведений в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на telegram-канал Антикора.
«Мужчина вводил в заблуждение владельцев и администраторов развлекательных заведений о наличии у него возможностей и полномочий по их покровительству и уводу от административной ответственности за нарушение норм карантинного режима и просил за свои услуги оплату», - говорится в сообщении.
Представители развлекательных заведений на ежемесячной основе выплачивали подозреваемому лицу денежные средства за общее покровительство и не привлечение к административной ответственности по факту нарушения режима карантина.
Причастность должностных лиц проверяется.
Подозреваемое лицо задержано и в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».