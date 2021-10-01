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    16:27, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Задержан лже-член мониторинговой группы в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом столичной Антикоррупционной службы изобличен наёмный работник подведомственной организации Министерства здравоохранения, который представляясь членом мониторинговой группы, брал деньги у представителей развлекательных заведений в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на telegram-канал Антикора.

    «Мужчина вводил в заблуждение владельцев и администраторов развлекательных заведений о наличии у него возможностей и полномочий по их покровительству и уводу от административной ответственности за нарушение норм карантинного режима и просил за свои услуги оплату», - говорится в сообщении.

    Представители развлекательных заведений на ежемесячной основе выплачивали подозреваемому лицу денежные средства за общее покровительство и не привлечение к административной ответственности по факту нарушения режима карантина.

    Причастность должностных лиц проверяется.

    Подозреваемое лицо задержано и в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».


    Теги:
    Борьба с коррупцией Астана Общество
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