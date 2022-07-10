10 Июля 2022 15:00

Задержан исполняющий обязанности начальника ДУИС Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС города Шымкента. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 июля 2022 года в Шымкенте в своем служебном кабинете задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС. Досудебное расследование осуществляется по факту взяточничества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении МВД РК.

Как уточняется, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Вопросы коррупции находятся на ежедневном контроле Министерства внутренних дел. Обо всех таких фактах необходимо заявлять в подразделения собственной безопасности МВД», - заявили в ведомстве.

В мае сообщалось, что 17 сотрудников ДУИС Шымкента были наказаны за побег обвиняемого из СИЗО. Сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы привлекли к дисциплинарной ответственности, один из них был уволен.