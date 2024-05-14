Задержан главный кадровик Минобороны РФ

По подозрению в уголовном преступлении задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщило 14 мая агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным источника, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме был проведён обыск. Иные подробности уголовного дела не сообщаются.

В «РИА Новости» отметили, что следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. По информации агентства, это полный тёзка вышеуказанного начальника кадрового главка Минобороны.

Источник «Известий» подтвердил информацию об обыске по месту жительства Кузнецова, а также рассказал о прошедшем допросе. При этом статус Кузнецова, как отметил собеседник, на данный момент неизвестен.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Как сказано на сайте оборонного ведомства, Кузнецов назначен на должность начальника главного управления кадров МО РФ в мае 2023 года.