РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:57, 14 Май 2024 | GMT +6

    Задержан главный кадровик Минобороны РФ

    Задержан главный кадровик Минобороны РФ
    Фото: Минобороны РФ

    По подозрению в уголовном преступлении задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщило 14 мая агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    — Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

    По данным источника, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме был проведён обыск. Иные подробности уголовного дела не сообщаются.

    В «РИА Новости» отметили, что следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. По информации агентства, это полный тёзка вышеуказанного начальника кадрового главка Минобороны.

    Источник «Известий» подтвердил информацию об обыске по месту жительства Кузнецова, а также рассказал о прошедшем допросе. При этом статус Кузнецова, как отметил собеседник, на данный момент неизвестен.

    С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Как сказано на сайте оборонного ведомства, Кузнецов назначен на должность начальника главного управления кадров МО РФ в мае 2023 года.

    Теги:
    ТАСС Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!