Задержан глава пресс-службы президента Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Задержан завотделом информационной политики аппарата президента КР Нургазы Анаркулов за вымогательство взятки у лица за получение руководящей госдолжности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Как сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ, установлено, что глава пресс-службы президента Кыргызстана, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса КР.

«30 января 2021 года в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий А.Н.С. задержан и доставлен в ГСУ ГКНБ КР», - говорится в сообщении.

ГКНБ КР отмечает, что в свете происходящих общественно-политических процессов в КР участились факты вымогательства денежных средств под предлогом получения одобрения у высшего руководства страны по вопросам государственного управления, в том числе кадровым назначениям.