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    17:01, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Задержан глава подведомственной организации Комитета госматрезерва МЧС

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержан руководитель РГП на ПХВ «Резерв» Б. Онайбаев - подведомственной организации Комитета государственного материального резерва МЧС Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В ходе оперативной разработки установлена его причастность к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя.

    Отмечается, что фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.

    В результате, 16 марта 2023 года решением суда Б. Онайбаев осужден по ч.2 ст.366 УК РК с наказанием в виде штрафа в размере 9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Также Б. Онайбаев лишен квалификационного класса «2-ой категории» (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с коррупцией МЧС Правоохранительные органы
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