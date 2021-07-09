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Задержан гендиректор резервата «Семей орманы» и его заместители

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июля 2021, 12:19
Задержан гендиректор резервата «Семей орманы» и его заместители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава резервата «Семей орманы» брал взятки за разрешение на вырубку уникального реликтового соснового бора. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пресечена деятельность преступной группы во главе с генеральным директором резервата «Семей орманы» и его двумя заместителями. Ими организована схема получения взяток от предпринимателей за разрешение на санитарную очистку леса. При этом под видом очистки незаконно вырубался уникальный реликтовый сосновый бор», - сказал Марат Ахметжанов на коллегии ведомства по итогам полугодия.

По его словам, в настоящее время все трое руководителей арестованы и идет расследование.

За поборы с премий подчиненных задержаны начальники тыла и вооружения и финансового управления Министерства обороны.

Ранее помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев сообщил, что 80% коррупционных преступлений регистрируется по рапорту должностных лиц.


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