Задержан еще один организатор финансовых пирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По запросу казахстанской полиции в Кыргызской Республике задержан директор ТОО «ЕSTATE Ломбард» Асет Ыскаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Путь передвижения из страны, как и в случаях предыдущих задержаний руководителей финансовых пирамид, детально установлен сотрудниками МВД Казахстана.

Асет Ыскаков пересек границу в феврале текущего года и скрывался в городе Бишкек.

В результате взаимодействия казахстанских и кыргызских полицейских разыскиваемый Ыскаков задержан в соседней стране и водворен в ИВС города Бишкек. В компетентные органы Кыргызской Республики направлены материалы на его экстрадицию в Казахстан. Таким образом, руководители всех трех компаний, сбежавшие из страны, на сегодняшний день находятся под стражей.

В результате принятых оперативно-следственных мер полицией в общей сложности задержаны 17 подозреваемых.

Органами внутренних дел продолжается досудебное расследование в отношении руководителей финансовых пирамид – ТОО «Гарант 24 Ломбард», ТОО «ЕSTATE Ломбард» и ТОО «Выгодный займ», которые мошенническим путем завладели имуществом и денежными средствами более 42 тысяч казахстанцев.

Ранее, 27 февраля по запросу казахстанского МВД в городе Кишинев Республики Молдова стражами порядка был задержан учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков. 28 февраля на границе Казахстана и России казахстанской полицией задержан учредитель ТОО «Выгодный займ» Жанболат Есиркепов.



