Задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба продолжает расследование в отношении директора Национального музея Республики Казахстан А. Мұхамедиұлы (экс-министр культуры и спорта РК) и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«В рамках проводимого расследования задержан бывший заместитель директора РГКП «Национальный музей РК» Нұразхан А.Ш., который в сговоре с А. Мұхамедиұлы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге, при реализации проекта международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», - говорится в сообщении ведомства.

С санкции специализированного межрайонного следственного суда Астаны Нұразхан А.Ш. заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что бывшему директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест на месяц.

В ноябре прошлого года стало известно о продлении срока содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы.

28 мая 2022 года в отношении бывшего директора Национального музея была избрана мера пресечения «Содержание под стражей».

Сообщалось, что антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».