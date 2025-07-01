11:47, 01 Июль 2025 | GMT +5
Задержан экс-вице-министр труда и соцзащиты Акмади Сарбасов
Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
⁃ Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО «Центр развития трудовых ресурсов». Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов, - сообщили в Минтруда.
Отметим, что Акмади Сарбасов занимает пост президента Центра развития трудовых ресурсов. На эту должность он перешел буквально пару месяцев назад.
Ранее мы писали, что задержан глава Алматинского департамента госимущества.