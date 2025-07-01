Задержан экс-вице-министр труда и соцзащиты Акмади Сарбасов

⁃ Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО «Центр развития трудовых ресурсов». Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов, - сообщили в Минтруда.

Отметим, что Акмади Сарбасов занимает пост президента Центра развития трудовых ресурсов. На эту должность он перешел буквально пару месяцев назад.

Ранее мы писали, что задержан глава Алматинского департамента госимущества.