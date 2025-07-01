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    11:47, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Задержан экс-вице-министр труда и соцзащиты Акмади Сарбасов

    Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акмади Сарбасов
    Фото: Kazinform

    ⁃ Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО «Центр развития трудовых ресурсов». Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов, - сообщили в Минтруда. 

    Отметим, что Акмади Сарбасов занимает пост президента Центра развития трудовых ресурсов. На эту должность он перешел буквально пару месяцев назад. 

    Ранее мы писали, что задержан глава Алматинского департамента госимущества. 

    Теги:
    Чиновники Минтруда и соцзащиты РК Задержания
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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