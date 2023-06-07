Задержан экс-мажилисмен Нуржан Альтаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сотрудники Антикоррупционной службы задержали экс-мажилисмена Нуржана Альтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бывший депутат Мажилиса подозревается в получении крупной взятки. Это подтвердила пресс-служба Антикора.

«Подтверждаем, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Иная информация в интересах следствия и 201 ст. УПК РК разглашению не подлежит», – говорится в сообщении ведомства.

Нуржан Альтаев в разные годы занимал должности вице-министра сельского хозяйства, вице-министра труда и социальной защиты населения, был депутатом Мажилиса VI созыва.

В 2020 году он был исключен из партии «Nur Otan» за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию».