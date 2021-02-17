Задержан экс-глава Tengri Bank

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Задержан бывший председатель правления Tengri Bank Ержан Шайкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эту информацию подтвердили в Агентстве по финансовому мониторингу.

«Да, действительно 16 февраля текущего года сотрудниками АФМ в порядке ст. 128 УПК РК задержан бывший председатель АО «Тенгри Банк» Шайкенов Е.Б. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в Агентстве.

Ранее сообщалось, что в хищении 5,4 млрд тенге подозревается экс-руководство Tengri Bank.

Так, в ноябре прошлого года следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев в отношении: бывшего заместителя председателя правления банка Ильясова Бахтияра Абдинуровича; бывшего заместителя директора Алматинского филиала банка Жадыкова Асета Урисбаевича; руководителя одной из подконтрольных им компании Жилкибаевой Назгуль Маманшаловны (по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов США).