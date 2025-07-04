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    17:12, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Задержан экс-глава Нацбюро по противодействию коррупции Татубаев

    Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 03.07.2025 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 п. п. 1), 2) УК (пытки) задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т.М. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Татубаев
    Фото: Kazinform

    В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств.

    Другие данные досудебного расследования, согласно требованиями ст.201 УПК, разглашению не подлежат.

    Теги:
    Генпрокуратура Борьба с преступностью Криминал Прокуратура
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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