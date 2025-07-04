Задержан экс-глава Нацбюро по противодействию коррупции Татубаев

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 03.07.2025 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 п. п. 1), 2) УК (пытки) задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т.М. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.