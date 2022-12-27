Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев

27 Декабря 2022, 13:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Задержан экс-аким Жамбылской области и глава «Казселезащита» Карим Кокрекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердила пресс-служба Антикоррупционной службы. Подробности дела пока не сообщаются.

Карим Кокрекбаев в разные годы был акимом Мойынкумского района Жамбылской области, вице-министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, генеральным директором ТОО «ЭйрКазахстанТур». Занимал пост заместителя акима Жамбылской области, первого заместителя акима Жамбылской области.

До января 2018 года был акимом Жамбылской области. В феврале того же года Указом Президента был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Кыргызской Республике.

В августе 2019 года был назначен руководителем государственного учреждения «Казселезащита».

Фото: kabar.kg