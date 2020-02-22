Задержан директор Таразского филиала «Гарант 24 Ломбард»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 21 февраля в ДП Жамбылской области обратились вкладчики ТОО «Гарант 24 Ломбард», сообщив о том, что были обмануты, вложив свои денежные средства и имущества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по мошенничеству и созданию финансовой пирамиды.

В настоящее время, директор Таразского филиала ТОО «Гарант 24 Ломбар» задержан, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Остальные сведения и обстоятельства дела в интересах следствия согласно ст.201 УПК разглашению не подлежат.

На сегодняшний день, определяется общее количество потерпевших и сумма причиненного ущерба.

В случае, если есть другие обманутые жители области, просим обратиться с заявлением в Департамент полиции.