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Задержан директор одного из подразделений КТЖ

15 Июля 2021, 13:08
Задержан директор одного из подразделений КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по результатам мероприятий, проведенных совместно с Главной транспортной прокуратурой РК, задержан директор Департамента пути и сооружений Филиала АО «НК «КТЖ»» - «Дирекция магистральной сети», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционнй службы.

Сообщается, что он продолжительное время на системной основе получал денежные средства от руководителей территориальных подразделений за общее покровительство по службе. Всего получено более 5 млн тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Окончательное решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.


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