28 Июня 2022 15:27

Задержан член ОПГ за вымогательство 15 млн тенге с предпринимателя в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой проведена спецоперация по изобличению представителя криминальной группировки, который требовал от предпринимателя денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора столицы за признание победителем в конкурсе о государственных закупках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

«25 июня текущего года указанное лицо задержано с поличным при получении 15 млн тенге и с санкции следственного суда заключено под стражу.

По местам проживания и посещения задержанного обнаружены и изъяты незарегистрированное боевое огнестрельное оружие – пистолеты марки «ТТ» и «Smith&Wesson» и патроны к ним, а также муляж самодельного взрывного устройства, кастет, ножи и другие виды холодного оружия.

Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе.