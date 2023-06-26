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Задержан бывший заместитель гендиректора АО «Озенмунайгаз»

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 16:52
Задержан бывший заместитель гендиректора АО «Озенмунайгаз»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по Мангистауской области задержан бывший заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Карамурзаев Е. (ныне заместитель гендиректора АО «Каражанбасмунай»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«Он подозревается в использовании своих служебных полномочий с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «КЕЗБИ» и других подрядных организаций АО «Озенмунайгаз». Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере. Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО «КЕЗБИ» заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях. Своими противоправными действиями он причинил существенный вред законным интересам ТОО «КЕЗБИ» и нарушил права более тысячи его работников, а также создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций», - сообщили в ведомстве.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


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