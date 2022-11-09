АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

«Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки, без проведения аукциона незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых. Факт ранее проведенной разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов», - отметили в ведомстве.

В результате, аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности, доступности и равноправия участников рынка. В связи с тем, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге, сообщили в Антикоррупционной службе.

7 ноября т.г. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Токтабаев Т.С.

Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтабаева Т.С. и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8).

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.