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Задержан бывший вице-министр энергетики Жумабай Карагаев
15 Января 2022 16:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства РК по финмониторингу.
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В отношении Карагаева Ж. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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