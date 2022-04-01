НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции задержан бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал агентства.

«Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге, путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО «Жасыл Даму» (правопреемник ТОО «Оператор РОП») в особо крупном размере.

Преступные действия совершались в период 2016-2019 годы совместно с другими работниками ТОО «Оператор РОП». С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом», - сказано в сообщении ведомства.

В соответствии со статьей 201 УПК, иная информация не разглашается.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой РК проводится по факту досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП» по факту хищения денежных средств на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 гг.