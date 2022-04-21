Задержан бывший командующий регионального командования «Юг»
«19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемир Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК (Халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования «Юг», - сообщили в МВД.
В ведомстве уточнили, что подозреваемым является Кайдар Каракулов.
15 марта распоряжением Главы государства Кайдар Каракулов был освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».
Напомним, что 26 августа 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов.
Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.