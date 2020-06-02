Задавивший пешехода нетрезвый водитель КамАЗа задержан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Водитель КамАЗа, скрывшийся с места смертельного ДТП в Кокпектинском районе, задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Смертельный наезд произошел еще в конце марта на 138 километре автодороги Кокпекты-Васильевская переправа, расположенной по середине села Преображенка. 34-летний водитель автомашины марки «КамАЗ», находясь в алкогольном опьянении, будучи лишенным права управления транспортным средством, допустил наезд на 46-летнего пешехода. В результате чего от полученных телесных повреждений, последний скончался на месте ДТП.

После случившегося данный водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Однако, как отметил руководитель ДП ВКО Сагат Мадиев, в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий полицейскими ВКО в кратчайшие сроки был установлен виновник ДТП. В отношении него было начато досудебное расследование в соответствии со ст.346 ч.5 УК РК: Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица повлекшие по неосторожности смерть человека.

В настоящее время по делу назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.