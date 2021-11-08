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Задачи по уменьшению количества ЧС поставил Юрий Ильин спасателям Карагандинской области

8 Ноября 2021 18:23
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Задачи по уменьшению количества ЧС поставил Юрий Ильин спасателям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках визита министр чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан Юрий Ильин посетил специализированную пожарную часть №1 города Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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Министр осмотрел новую технику и спасательное оборудование, поступившее на вооружение спасательных подразделений, познакомился с условиями несения службы карагандинских пожарных и их бытом. О работе специализированного пожарного подразделения рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

Также Юрий Ильин посетил гараж, комнаты отдыха личного состава и учебные кабинеты.

Затем министр встретился с личным составом и сделал акцент на четкое выполнение тех функций, которые сегодня возложены на органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, а также ответил на вопросы, интересующие спасателей.

Особое внимание заострил министр, учитывая, что при понижении температуры население активно использует обогревательные приборы и печное отопление, увеличивается риск возникновения пожаров. Для недопущения гибели и травмирования людей в результате отравления угарным газом проводить работу по оказанию адресной практической помощи лицам социальной группы риска, чьи дома отапливаются печным отоплением.

По итогам встречи министр поставил перед Департаментом ряд задач по уменьшению количества чрезвычайных ситуаций, проведению подготовительных работ к зимнему периоду, снежным заносам, а также предупреждению весенних паводков.


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#Карагандинская область   #МЧС  
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