Задачи по развитию качества информационной работы назвал Аскар Умаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о задачах по совершенствованию информационной работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году перед нами стоят задачи по дальнейшему развитию качества информационной работы, конкурентоспособности отечественных СМИ. Так, по поручению Главы государства необходимо существенно поднять уровень информационной работы Правительства. Для этого планируется ввести в оценку госорганов критерий по работе со СМИ», - сообщил Аскар Умаров во время расширенного заседания коллегии МИОР.

Как отметил министр, в текущем году ведомство активно будет обсуждать с представителями СМИ и НПО видение развития отрасли СМИ в рамках Национального плана развития сферы информации на 2023-2025 годы.

«Планируется реализация специального плана по обучению на 2022-2023 годы, направленного на развитие квалификации медиаспециалистов, формирование медийной и информационной грамотности населения», - добавил глава ведомства.

«Развитие казахстанского интернет-сегмента станет одним из приоритетных направлений в нынешнем году. Необходимо развивать казахоязычные интернет-ресурсы, мультимедийный контент и онлайн-платформы», - отметил Аскар Умаров.

Кроме того, как проинформировал министр, для повышения уровня медиаграмотности в обществе совместно с НПО планируется провести неделю медийной и информационной грамотности.