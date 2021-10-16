Задачи Национального проекта по экономическому росту назвали в МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством национальной экономики совместно с государственными органами (МИИР, МЭ, МТИ, МЭГПР) разработан Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Как сообщили в Миннацэкономики, первый фокус Нацпроекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» – это диверсификация экономики на основе роста инвестиций в несырьевой сектор, а также встраивания в глобальные и региональные цепочки создания стоимостей.

Второй фокус – рост доходов населения путем создания высокопроизводительных рабочих мест.

Третий фокус – опережающее развитие электрогенерации на базе ВИЭ с учетом тренда на низкоуглеродное развитие.

Проект состоит из пяти направлений, определены шесть основных задач и 13 показателей:

- индустриально-инновационное развитие;

- развитие нефтегазохимического комплекса;

- развитие геологических исследований;

- развитие энергетического комплекса;

- продвижение несырьевого экспорта.

В первом направлении по «Индустриально-инновационному развитию» определены две ключевые задачи:

1) технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности;

2) увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности.

Для этого будут выработаны комплексные меры по возмещению затрат предприятий на приобретение и внедрение новых технологий, монтаж оборудования и пусконаладочных работ, а также на повышение квалификации, закуп технологического оборудования и улучшение условий кредитования, в том числе лизинг.

Таким образом, до 2025 года планируется довести долю предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии до 23 %. Инвестиции в основной капитал на оборудование и машины в 2025 году составят более 1 трлн тенге.

В рамках задачи «Увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности» планируется реализация 418 индустриальных проектов.

К 2025 году будет привлечено более 11 трлн тенге инвестиций в основной капитал, а также увеличится объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности до 24 млрд долларов США. Количество созданных новых высококвалифицированных рабочих мест составит порядка 100 тысяч.

Примеры крупных проектов, планируемых к запуску до 2025 года, такие как: ТОО «Monterra Qasaqstan», ТОО «Еврохим-Каратау», ТОО «Мега Смарт», ТОО «KamLit KZ» и другие. При этом на республиканском уровне определены 50 ключевых проектов.

По направлению «Развитие нефтегазохимического комплекса» будут введены крупные высокотехнологичные нефтегазохимические производства для удовлетворения внешнего спроса.

К 2025 году планируется ввод в эксплуатацию пяти нефтегазохимических заводов:

1) завод по производству полипропилена;

2) завод по производству присадки для бензина и полипропилена;

3) завод по производству метанола;

4) завод по производству полиэтилентерефталата;

5) газоперерабатывающий завод на базе сырья месторождения Кашаган.

В результате объем производства нефтегазохимической продукции увеличится в пять раз с 360 тысяч до двух млн тонн, а также возрастёт экспорт в девять раз (с 0,15 до 1,4 млрд долларов США).

Развитие геологоразведочной отрасли будет направлено на повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение современной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов.

Охват геологической изученности территории увеличится на 683,9 тысяч квадратных км (с 1576,5 до 2 260,4 тысяч квадратных км). Будут построены одно фондовое хранилище, два кернохранилища и проведен ремонт четырех кернохранилищ.

Четвертое направление предусматривает модернизацию энергетического комплекса с целью удовлетворения растущих потребностей экономики и населения.

До 2025 года планируется ввод 5 404 МВт дополнительных мощностей, в том числе 2 400 МВт мощностей ВИЭ, 1 400 МВт – парогазовых установок и 1 604 МВт за счет модернизации существующих электростанций.

Также планируется строительство второй цепи (220 кВ) между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями.

В результате принятых мер, доля электроэнергии от ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии достигнет 6%. Запуск проектов обеспечит покрытие потребности экономики в электрической энергии до 120 млрд кВтч.

По направлению «Продвижение несырьевого экспорта» будет решена задача по увеличению объема несырьевого экспорта до 41 млрд долларов США.

Для этого продолжится развитие программы экспортной акселерации, направленной на взращивание новых и повышение компетенций у действующих экспортеров.

Будет обеспечен выход на внешние рынки 1000 активных экспортеров.

Также планируется вывод на электронные торговые платформы (Alibaba, Amazon, OZON) около 350 экспортеров.

Для обеспечения соответствия государственных эталонов международным требованиям будут модернизированы 30 % (более 250) испытательных лабораторных баз.

Продвижение экспортеров на внешние рынки будет поддержано за счет следующих мер:

– предэкспортное и экспортное финансирование;

– страхование, финансирование на пополнение оборотных средств;

– возмещение затрат экспортеров (аренда торговых полок и торговых площадей, прохождение зарубежной сертификации, аккредитации, инспекции, реклама товаров за рубежом, участие в зарубежных выставках, форумах, ярмарках, конкурсах);

– возмещение транспортных затрат экспортеров.

В результате экспорт несырьевых товаров увеличится с 14 до 29 млрд долларов США. Рост экспорта услуг составит в 2,4 раза (с 5 до 12 млрд долларов США).

Общий объем финансирования Национального проекта составляет 15,9 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено 402 млрд тенге. Предполагается привлечение 15,5 трлн тенге частных инвестиций.

Результатом реализации Национального проекта станет достижение следующих целевых показателей в 2025 году:

– более 102 тысяч новых постоянных рабочих мест;

– рост производительности труда более чем на 20 %;

– увеличение объема производства продукции обрабатывающей промышленности в полтора раза;

– удвоение несырьевого экспорта до 41 млрд долларов США;

– доля электроэнергии от ВИЭ составит 6 % от общего объема генерации.

Нацпроект сформирован для реализации Общенациональных приоритетов и Национального плана развития страны до 2025 года и направлен на обеспечение устойчивого экономического роста на уровне не ниже пяти процентов к 2025 году.

Напомним, Глава государства поручал Правительству обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты и в рамках данной работы просил встроить в программные документы инициативы, высказанные в предвыборной платформе партии «Nur Otan».



