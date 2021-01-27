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    18:39, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Задачи исполнительной власти должны быть направлены на достижение высоких социально-экономических результатов - эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе выступления на расширенном заседании Правительства Глава государства озвучил основные ориентиры политики по восстановлению роста национальной экономики. Президент остановился на вопросах совершенствования налогово-бюджетной политики, отметил старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков.

    По его мнению, Правительству следует руководствоваться повышением макроэкономической стабильности в условиях так называемой «новой нормальности» и упрощением налогового администрирования. «Иными словами, следует разработать предложения, позволяющие оптимизировать бюджет, но не во вред частному сектору, который нуждается в дальнейшем стимулировании. Президент усматривает большие возможности для экономики в оцифровывании отдельных аспектов экономических отношений государства с бизнесом. Следует отметить, что доля МСБ в экономике Казахстана достигла 30,8% и обеспечивает работой более 3 млн. людей. Освобождение индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности значительно разгрузит предпринимателей. В дополнение к этому Президент предложил альтернативу бюджетным расходам на содержание автопарков для чиновников – денежную компенсацию. Коме того, К.К. Токаев остановился на проблемах регионов и вопросах пространственного развития государства. Были затронуты вопросы эффективности СЭЗ, логистических цепочек с соседними странами, обеспеченности энергомощностями и целый ряд других аспектов. Президент ожидает от Правительства эффективного решения данных вопросов», - продолжил эксперт.

    «В целом сегодняшнее выступление Президента свидетельствует о повышенном внимании к насущным проблемам, волнующим миллионы казахстанцев. В их числе строительство 200 школ и вопросы иммунизации. Функциональные задачи исполнительной власти должны способствовать реализации мер по восстановлению экономики, предложенных Президентом, и направлены на достижение более высоких социально-экономических результатов», - резюмировал он.


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